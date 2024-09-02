Huawei представил мощную Bluetooth-колонку с защитой от воды

Huawei представила новую портативную колонку Sound Joy 2, которая сочетает компактные размеры с мощным звуком. Устройство защищено от воды и пыли.

Колонка выполнена в цилиндрической форме с тканевой отделкой и оснащена кольцевой подсветкой, которая меняет цвет в такт музыке и показывает уровень заряда и громкость. В акустической системе используются 20-ваттный динамик, 10-ваттный твитер и два пассивных излучателя для глубоких басов.

Sound Joy 2 работает на аккумуляторе ёмкостью 8800 мАч, обеспечивая до 26 часов воспроизведения. Зарядка производится через USB Type-C с помощью блока питания мощностью до 40 Вт.

Также колонка поддерживает синхронизацию с другими устройствами, позволяя объединять до 100 колонок для создания объёмного звука.

Управлять воспроизведением можно как вручную, так и с помощью смартфонов или умных часов HUAWEI. Дата начала продаж и цена новинки пока не объявлены.