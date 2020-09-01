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Huawei позволит заряжать новые «умные» часы через смартфон

01.09.2020 09:11

Еще в мае Huawei подала заявку на регистрацию товарного знака Mate Watch. В июне один из источников сообщил, что часы будут работать под управлением HarmonyOS и будут выпущены вместе с серией Mate 40. Судя по новым отчетам, мы можем получить и другие часы со знакомым названием.

Huawei получила несколько сертификатов на новые умные часы под названием Watch GT 2 Pro. Есть вероятность, что это умные часы, которые будут выпущены вместе с серией Mate 40, а не Mate Watch на базе HarmonyOS.

Huawei позволит заряжать новые «умные» часы через смартфон

Watch GT 2 Pro были сертифицированы различными агентствами, включая FCC, ECC Европы, SIRIM Малайзии и IMDA Сингапура. Сообщается, что одной из ключевых особенностей будущих умных часов с номером модели VID-B19 является поддержка беспроводной зарядки 10 Вт.

Часы будут иметь такую ​​же емкость аккумулятора 455 мАч, что и Watch GT 2, но мы не можем сказать, будет ли время автономной работы таким же. Одним из преимуществ Huawei Watch GT 2 является 2-недельное время автономной работы. Предстоящая профессиональная версия должна содержать больше функций по сравнению с Watch GT 2 и Watch GT 2e и, конечно же, иметь более высокую цену.

Дизайн Huawei Watch GT 2 Pro неизвестен, но мы ожидаем, что они будут иметь круглый циферблат, как и его предшественники, и будут доступны в нескольких размерах.

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