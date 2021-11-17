Huawei поставила более 80 миллионов носимых устройств по всему миру

Сегодня компания Huawei начала презентацию нового продукта Smart Life, чтобы запустить множество новых продуктов Smart Life . На мероприятии главный операционный директор Huawei по потребительскому бизнесу Хэ Ганг (He Gang) вышел на сцену, чтобы объявить о рыночных показателях интеллектуальных носимых устройств Huawei.

Хэ Ганг заявил, что совокупные глобальные поставки смарт-носимых устройств Huawei превысили 80 миллионов единиц. Он также добавил, что Huawei по-прежнему первая в Китае, когда дело доходит до носимых устройств на запястье. Huawei обслужила более 320 миллионов пользователей по всему миру, а приложение Huawei для спортивного здоровья достигло 83 миллионов активных пользователей в месяц по всему миру .

Huawei также сотрудничает с более чем 60 научно-исследовательскими учреждениями для проведения медицинских исследований в области здоровья дыхательных путей, здоровья сердца, апноэ во сне, здоровья сосудов, здоровья женщин и т. Д. С помощью носимых устройств Huawei. В настоящее время к исследовательской экосистеме Huawei Research присоединились более 5 миллионов пользователей.

Он также отметил, что в будущем умные носимые устройства Huawei будут разделены на пять серий, а именно: умные технологии, модные тенденции, здравоохранение, классические универсальные устройства и профессиональные крайности.

После этих анонсов мы ожидаем нескольких новых запусков в сегменте носимых устройств от Huawei. Фактически, ранее сегодня Huawei выпустила Watch GT Runner, WATCH GT 3, Huawei FreeBuds Lipstick (наушники), MateBook E 2021 и коллекционное издание Mate X2.