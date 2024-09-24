Huawei полностью перейдет на HarmonyOS и прекратит выпускать ноутбуки на Windows

Huawei, похоже, планирует перейти на свою операционную систему HarmonyOS вместо Windows.

Глава Huawei Consumer Business, Юй Чэндун, сообщил, что новые ноутбуки Huawei будут предлагаться с предустановленой HarmonyOS. Возможно текущие ноутбуки Huawei станут последними, работающими на Windows.

Топ-менеджер отметил, что Huawei должна отказаться от Windows из-за санкций США, которые были введены в 2019 году. С тех пор компания испытывает трудности из-за ограниченного доступа к современным технологиям и программному обеспечению. Теперь Huawei стремится стать независимой и разработать свою ОС без иностранных компонентов.

Компания уже начала уменьшать свою зависимость от зарубежных комплектующих и технологий. В настоящее время HarmonyOS используется в различных устройствах Huawei, включая смартфоны и умные часы, но ноутбуки до сих пор работают на Windows.

В условиях усиливающихся санкций разработка собственной ОС для ПК кажется логичным решением.

Источник: huaweicentral