Huawei показала домашнюю камеру наблюдения под управлением Harmony OS

Huawei в Китае представила камеру Huawei Smart Camera Pro, которая используется для видеонаблюдения.

Новинка работает под управлением операционной системы HarmonyOS и записывает информацию на встроенный накопитель eMMC.

Huawei Smart Camera Pro уже доступна для заказа в Китае по цене 44 доллара за версию с 32 ГБ встроенной памяти и 60 долларов с памятью объёмом 64 ГБ.

Камера видеонаблюдения способна обнаруживать движения и следить за маленькими детьми, а также устройство можно подключить к телевизору и использовать камеру как видеоняня.

Запись видео в камере ведется в разрешении 2К, причем фирменную камеру от Huawei можно использовать для видеозвонков и просматривать записанное видео со смартфона.