Huawei подала заявку на патент на съемный телефон

Как сообщает LetsGo Digital , Huawei подала заявку на патент на съемный смартфон с тремя режимами. Есть одна закрытая позиция и две открытые позиции. В первом положении экран увеличивается на 35%, а когда вы выдвигаете экран еще больше, он становится как минимум на 70% больше, чем размер экрана в закрытом положении. В результате исправный 6,5-дюймовый телефон превращается в 11-дюймовый планшет.

Huawei подает патент на передвижное устройство, использующее тактильную обратную связь и звуковые эффекты.

Прелесть использования роллетов заключается не только в дополнительном пространстве, которое превращает смартфон среднего размера в устройство с огромным экраном размером с планшет. Поскольку экран сворачивается и разворачивается и не складывается в одном конкретном месте, в местах изгиба экрана нет складок. Ts Designer создал рендеры и видео, которые сопровождают эту статью, и имейте в виду, что рендеры основаны на вышеупомянутой заявке на патент.

Huawei решила разместить экран снаружи, что оставляет его незащищенным от царапин и других контактов с дисплеем, которые могут повредить экран. Samsung, с другой стороны, запатентовал Galaxy Z Fold and Roll со складывающимся внутрь экраном, который также можно выдвигать. Сэмми также получил патентную защиту на Samsung Galaxy Z Flip Slide, который очень похож на раскладной телефон Huawei.

Technizo Concept создала концептуальные рендеры, опубликованные LetsGo Digital. Galaxy Z Slide может выглядеть очень похоже на раскладывающийся дизайн Huawei, но у него есть только два положения на выбор: открытое и закрытое. Ему не хватает второй позиции, которая находится между закрываемым экраном и полностью открытым экраном.

Прежде чем LG навсегда закрыла свой бизнес по производству смартфонов, она разрабатывала складной телефон с чрезвычайно вдохновляющим названием LG Rollable. В конце концов компания выпустила тизер устройства, на котором было показано, что экран сжимается с 7,4-дюймового дисплея размером с планшет до меньшего по размеру дисплея смартфона. До того, как LG сказала «прощай» смартфонам, некоторые надеялись, что будет выпущен Rollable.

Но в итоге устройство оказалось не совсем готовым к Prime Time, поскольку проблемы с раскладывающимся механизмом и вопросы о его долговечности держали его в стороне. Проблема долговечности является естественной для ролика, поскольку чем дольше раскатывается экран, тем менее прочным становится конец экрана. Huawei планирует использовать магниты, чтобы экран плотно прилегал к корпусу телефона.

Преимущество скручиваемого дисплея в том, что на гладком скручиваемом дисплее нет складок.

Еще одно преимущество использования Rollable Huawei заключается в том, что для него не требуется фронтальная камера или отдельная камера для селфи. На задней панели телефона находится большой экран с островком, на котором расположены три разные камеры.

Патент был подан во Всемирную организацию интеллектуальной собственности (ВОИС) и озаглавлен «Управляемый складной дисплей с тактильным и звуковым эффектом». Используемая технология позволит пользователям сворачиваемого устройства разворачивать экран с помощью жестов рук (которые Huawei называет «управление жестами от руки») или с помощью сенсорного экрана. Виртуальный ползунок на экране можно использовать для увеличения или уменьшения размера дисплея.

Тактильная обратная связь будет использоваться вместе со звуковыми эффектами, чтобы пользователь знал, что экран расширяется или сжимается. Скорость, с которой экран расширяется или откатывается назад, можно контролировать, удерживая два, три, четыре или даже пять пальцев. . Камера отправляет эту информацию на датчик, который регулирует скорость вращения экрана.