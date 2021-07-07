Huawei Technologies подала иск против Verizon Communications. Производитель смартфонов и телекоммуникационного оборудования подал в суд на американского оператора связи, якобы нарушившего его патенты, и рассмотрение жюри начнется сегодня.

Согласно отчету, китайский технологический гигант первоначально подал иск против Verizon еще в феврале 2020 года. Он был подан в два окружных суда США в Техасе и утверждал, что Verizon использовала патенты бренда без разрешения во многих областях. Сюда входят компьютерные сети, безопасность загрузки и видеосвязь. В настоящее время Huawei требует компенсации неизвестной суммы, а также выплаты роялти.

Примечательно, что оператор связи США назвал этот иск «не более чем пиар-ходом» и «скрытой атакой на нашу компанию и всю технологическую экосистему». Кроме того, оператор также подал встречный иск против Huawei, заявив, что китайская компания также нарушила патенты Verizon. В прошлом году производитель смартфонов добавил, что «просто просит, чтобы Verizon уважал инвестиции Huawei в исследования и разработки, либо платя за использование наших патентов, либо воздерживаясь от их использования».

На данный момент в компании отказались от дальнейших комментариев по этому поводу. Между тем, новости появляются на фоне растущей торговой и политической напряженности между США и Китаем. Процесс отбора жюри начался в Восточном округе Техаса, который касается небольшого количества патентов, связанных с оптическими транспортными сетями. Другой иск Техаса связан с патентами на беспроводную связь и назначен на октябрьское судебное разбирательство.

Источник — Astera.