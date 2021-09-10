Huawei планирует мероприятие на 21 октября

Huawei была вне внимания большую часть 2021 года, но бывший гигант смартфонов все еще жив. Настолько, что на конец октября запланировано неожиданное анонсирование.

Глобальная доступность серии Huawei P50 может быть объявлена ​​на мероприятии.

Данное мероприятие для прессы запланировано на четверг, 21 октября, в Вене, Австрия. Huawei не намекает, какие устройства она намерена анонсировать или обсуждать, чтобы отметить это событие, но есть хорошее изменение, заключающееся в том, что она сосредоточится на глобальной доступности серии Huawei P50.

О последнем было впервые объявлено в Китае два месяца назад, хотя в то время у Huawei не было информации о возможном международном запуске. Фактически, в то время все еще оставалась некоторая неопределенность в отношении доступности в Китае.

Следующее мероприятие Huawei также может относиться к линейке Huawei Mate 50. Новые продукты серии Mate обычно объявляются осенью, так что это имеет большой смысл, однако последние слухи указывают на то, что Huawei отменила устройства.

Независимо от того, какие смартфоны Huawei анонсирует, доступность, вероятно, будет очень ограниченной. Китайская компания изо всех сил пыталась получить необходимые компоненты для поддержания своего бизнеса в области смартфонов с тех пор, как в сентябре прошлого года были введены последние торговые ограничения США.

Однако это не должно иметь большого значения. Ведь спрос вряд ли будет очень высоким. Основная причина в том, что ни один из новых смартфонов Huawei не поставляется с предустановленными сервисами Google. Это не проблема в Китае, но на международном уровне это серьезный отказ для большинства клиентов.