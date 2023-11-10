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Huawei первой выпустит смартфон с тройным складным дисплеем в начале 2024 года

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Согласно сообщениям TrendForce, компания Huawei активно разрабатывает складной смартфон с двумя шарнирами, который может быть выпущен раньше аналогичного устройства от Samsung. Предполагается, что такой смартфон будет складываться не в одном месте, как текущие модели, а сразу в двух. По информации, разработка этого устройства хорошо продвигается, и его запуск может состояться уже в марте 2024 года.

Однако следует отметить, что в свете санкций и ограниченных возможностей Huawei, глобальное влияние на рынок складных смартфонов и лидирующую позицию Samsung эта новость вряд ли повлияет.

Однако это может показать, что Huawei способна превзойти конкурента на этом рынке, где Samsung является доминирующим игроком.

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