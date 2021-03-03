Huawei переведет на свою ОС более 300 миллионов устройств

Huawei намерена 200 млн смартфонов перевести на собственную операционную систему HarmonyOS, о чем заявил президент департамента программного обеспечения компании.

Топ менеджер китайского производителя Вэн Ченлу в недавнем интервью заявил, что в 2021 году 200 млн смартфонов начнут работать на фирменной HarmonyOS.

Помимо смартфонов на новую ОС переведут смарт-часы, планшеты и другую электронику.

Напомним, HarmonyOS является универсальной операционной системой, которая может работать как на стационарных цифровых устройствах, так на мобильной электронике и iot-устройствах.

В общей сложности до конца года на HarmonyOS будет работать около 300 млн разных устройств.