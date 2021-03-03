Huawei переведет на свою ОС более 300 миллионов устройств

Huawei переведет на свою ОС более 300 миллионов устройств04.03.2021 01:06
Huawei намерена 200 млн смартфонов перевести на собственную операционную систему HarmonyOS, о чем заявил президент департамента программного обеспечения компании.
Топ менеджер китайского производителя Вэн Ченлу в недавнем интервью заявил, что в 2021 году 200 млн смартфонов начнут работать на фирменной HarmonyOS.
Помимо смартфонов на новую ОС переведут смарт-часы, планшеты и другую электронику.
Напомним, HarmonyOS является универсальной операционной системой, которая может работать как на стационарных цифровых устройствах, так на мобильной электронике и iot-устройствах.
В общей сложности до конца года на HarmonyOS будет работать около 300 млн разных устройств.
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