Главная » Новости

Huawei патентует футуристический телефон серии Mate с выдвижным дисплеем

На чтение 1 мин Просмотров 72 Опубликовано

Huawei только что запатентовала еще один смартфон с выдвижным дисплеем. Ранее сообщалось о возможном будущем телефоне Mate с дисплеем Arc. Теперь новый патент раскрывает еще одну футуристическую модель Mate с выдвижным дисплеем и тройной камерой.

Huawei патентует футуристический телефон серии Mate с выдвижным дисплеем

Согласно отчету LetsGoDigital, китайский технологический гигант запатентовал новое устройство, которое оснащено дисплеем, охватывающим лицевую сторону, а также большую часть задней панели. Но его наиболее важным аспектом является то, что этот дисплей можно выдвинуть с одной стороны на передней панели, что увеличивает размер дисплея до небольшого размера планшета. В выдвинутом состоянии дисплей выдвигается с правой стороны телефона, в то время как дисплей на задней панели перемещается вперед.

Huawei патентует футуристический телефон серии Mate с выдвижным дисплеем

6,5-дюймовый дисплей может достигать размера до 11 дюймов, что соответствует формату планшета. Это в основном размер, предлагаемый современными складными смартфонами. Кроме того, это также довольно практичный дизайн, который вполне может стать серией телефонов Mate, которые появятся когда-нибудь в будущем. Отсутствие шарнира и механизма складывания также могло гарантировать отсутствие складок на поверхности дисплея. На лицевой стороне может даже разместиться технология встроенной камеры, а на задней — тройная камера.

Источник — Astera.

Оцените статью
( Пока оценок нет )
@ASTERA: Медиа о технологиях и бизнесе
Добавить комментарий

Выходные данные
Сетевое издание «Астера» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.
Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.
Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86
Электронный адрес редакции: redactor@sorcmedia.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2021 @ASTERA: Медиа о технологиях и бизнесе