Huawei патентует футуристический телефон серии Mate с выдвижным дисплеем

Huawei только что запатентовала еще один смартфон с выдвижным дисплеем. Ранее сообщалось о возможном будущем телефоне Mate с дисплеем Arc. Теперь новый патент раскрывает еще одну футуристическую модель Mate с выдвижным дисплеем и тройной камерой.

Согласно отчету LetsGoDigital, китайский технологический гигант запатентовал новое устройство, которое оснащено дисплеем, охватывающим лицевую сторону, а также большую часть задней панели. Но его наиболее важным аспектом является то, что этот дисплей можно выдвинуть с одной стороны на передней панели, что увеличивает размер дисплея до небольшого размера планшета. В выдвинутом состоянии дисплей выдвигается с правой стороны телефона, в то время как дисплей на задней панели перемещается вперед.

6,5-дюймовый дисплей может достигать размера до 11 дюймов, что соответствует формату планшета. Это в основном размер, предлагаемый современными складными смартфонами. Кроме того, это также довольно практичный дизайн, который вполне может стать серией телефонов Mate, которые появятся когда-нибудь в будущем. Отсутствие шарнира и механизма складывания также могло гарантировать отсутствие складок на поверхности дисплея. На лицевой стороне может даже разместиться технология встроенной камеры, а на задней — тройная камера.

Источник — Astera.