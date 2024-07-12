Huawei патентует будущие концепты своих складных телефонов

Недавно обнаруженные патенты, поданные в китайскую Национальную интеллектуальную собственность (CNIPA), предоставили интересный взгляд на то, какими могут быть будущие флип-телефоны от этого производителя.

Основная цель патентов — не только защита интеллектуальной собственности, но и предоставление общественности представления о возможных разработках компании. В случае с Huawei, данные патенты раскрывают пять вариантов складных конструкций для будущих моделей раскладушек.

Существующая модель Huawei Pocket 2 отличается четырьмя камерами, размещенными вертикально на внешней стороне, а также отдельным круглым вырезом для дисплея на крышке. Однако новые патенты показывают возможные альтернативы для этого дизайна.

Один из представленных вариантов предполагает горизонтальное расположение двух модулей на внешней стороне.

В другом патенте представлен аналогичный дизайн, но с добавлением полоски вокруг верхней части задней панели.

Самым интересным из представленных вариантов является телефон-раскладушка с двумя диагонально расположенными вырезами разного размера. Больший вырез, предположительно, предназначен для дисплея на крышке, в то время как меньшее кольцо, скорее всего, будет использоваться для камер.

Кроме того, Huawei также рассматривает возможность использования квадратных модулей камер вместо круглых. Патенты показывают две горизонтально расположенные квадратные рамки на задней панели «раскладушки», предлагая альтернативу традиционной круглой конфигурации.

Важно отметить, что данные патенты не являются окончательными гарантиями появления этих дизайнов на рынке. Однако они демонстрируют постоянное стремление Huawei к инновациям в сфере складных телефонов и предоставляют интересный взгляд на возможное будущее продуктов компании.

Источник: gizmochina