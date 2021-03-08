Huawei P50 станет первым смартфоном бренда с фирменной системой HarmonyOS

Huawei P50 станет первым смартфоном бренда с фирменной системой HarmonyOS08.03.2021 23:47
Huawei из-за санкций со стороны США вынуждена подстраиваться под меняющиеся условия.
Из-за введённых ограничений китайский производитель намерен все свои смартфоны перевести на собственную операционную систему HarmonyOS.
Эта ОС является очень гибкой, ведь она способна работать на компьютерах, телевизорах, смартфонах, а также на носимой электронике и IoT-устройствах.
Дебют HarmonyOS на смартфонах произойдет одновременно с выходом Huawei P50.
Этот аппарат станет первым серийным смартфоном с предустановленной фирменной операционной системой.
Презентация Huawei P50 ожидается в марте 2021 года, а позже выйдут и другие смартфоны Huawei с HarmonyOS.
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