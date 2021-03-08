Huawei P50 станет первым смартфоном бренда с фирменной системой HarmonyOS

Huawei из-за санкций со стороны США вынуждена подстраиваться под меняющиеся условия.

Из-за введённых ограничений китайский производитель намерен все свои смартфоны перевести на собственную операционную систему HarmonyOS.

Эта ОС является очень гибкой, ведь она способна работать на компьютерах, телевизорах, смартфонах, а также на носимой электронике и IoT-устройствах.

Дебют HarmonyOS на смартфонах произойдет одновременно с выходом Huawei P50.

Этот аппарат станет первым серийным смартфоном с предустановленной фирменной операционной системой.

Презентация Huawei P50 ожидается в марте 2021 года, а позже выйдут и другие смартфоны Huawei с HarmonyOS.