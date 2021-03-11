Huawei P50 Pro с огромными камерами показали на изображениях до анонса

Новый смартфон, который займет место флагмана в линейке Huawei, будет представлен уже совсем скоро.

О новинке уже известны некоторые подробности, а недавно инсайдер OnLeaks распространил в сети и целую серию изображений, в которых продемонстрировал, как будет выглядеть новинка.

Если верить источнику, то Huawei P50 Pro получит огромные камеры. В частности, на задней панели будет два больших круга вокруг модулей камеры, в которых расположится по несколько датчиков.

Спереди Huawei P50 Pro будет выглядеть, как и другие смартфоны. В аппарате будет 6,6-дюймовый экран с изгибами со всех сторон, металлическая рамка и изгибы со всех сторон.

Предполагается, что основой для нового Huawei P50 Pro будет процессор Kirin 9000. Другие подробности станут известны в ближайший месяц.