Компания Samsung долгое время удерживала позицию №1 в тестах дисплеев DxOMark. Это изменилось благодаря новому сопернику Huawei P50 Pro. Не только камеры, новый P50 Pro также показал себя в тестах дисплея DxOMark, набрав 93 балла.

Недавно выпущенный Huawei P50 Pro поставляется с отличным дисплеем. Похоже, что он также хорошо себя показал при тщательном тестировании французской аналитической компании DxOMark. Ранее чемпионом номер 1 в тесте дисплея был Samsung Galaxy S21 Ultra с результатом в 91 балл, за ним последовал Galaxy Note 20 Ultra с 90 баллами.

Теперь Huawei P50 Pro превзошел Galaxy S21 Ultra с его 93 очками. Стоит отметить, что P50 Pro стоит намного дешевле, чем флагманский телефон Galaxy.

Если говорить о дисплее P50 Pro, то устройство имеет 6,6-дюймовый перфорированный дисплей с изогнутыми краями. Это OLED-панель с частотой обновления 120 Гц и частотой дискретизации сенсорного экрана 300 Гц. Он имеет разрешение 2700 x 1228 пикселей и соотношение экрана к корпусу 91,3 процента.

Согласно результатам теста, дисплей имеет хорошую читаемость и экран без мерцания. Он также показал хорошие результаты в касании и движении, набрав 82 балла. Основная область, где действительно сиял телефон, — это артефакты. Он набрал 86 баллов по артефактам, что является самым высоким показателем за любой период для смартфонов.

Кроме того, смартфон недавно выиграл тест камеры, набрав 144 балла. Казалось, что огромный остров камеры, состоящий из четырех основных сенсоров, помог ему в рейтинге. В тесте селфи-камеры он набрал 106 баллов.

Источник — Astera.