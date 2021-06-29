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Huawei P50 получит разные процессоры – Snapdragon 888 4G и Kirin 9000L

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Китайская компания для смартфона Huawei P50 решила использовать разные процессоры, подобно тому, как это делает корейская компания Samsung.

Как стало известно, Huawei P50 будет иметь две версии с процессорами Snapdragon 888 4G или Kirin 9000L.

По информации инсайдеров, такое решение компания приняла в связи с нехваткой собственных платформ, а чтобы это компенсировать производитель намерен закупать платформы у Qualcomm.

Что касается Snapdragon 888 4G, то этот тот же Snapdragon 888 только без модема с поддержкой сетей пятого поколения.

Если говорить о Kirin 9010, то его будут производитель по 5-нм техпроцессу, однако когда и кто будет производить эти процессоры, не известно.

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