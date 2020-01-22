Huawei P40 Pro выйдет в новом мятно-зелёном цвете

Huawei P40 Pro получит новый цвет, который ранее китайская компания не использовала в своих смартфонах.

В Сети опубликовали рендер Huawei P40 Pro в цвете Mint Green (мятно-зелёный). Изображение изначально было обнаружено на сайте Slashleaks, но как оказалось его там разместил авторитетный инсайдер Судханшу Амбхоре.

Напомним, помимо Huawei P40 Pro выйдет еще смартфон Huawei P40. Эти смартфоны получат экран, загнутый со всех сторон и основную камеру с главным датчиком на 52 Мп.

Презентация Huawei P40 и Huawei P40 Pro состоится в марте 2020 года на специальном мероприятии.