Huawei P40 первым получит врезанную тройную селфи-камеру

Такое решение будет использоваться как минимум в одной модели из линейки Huawei P40.

Флагманы будут представлены уже 26 марта, а пока инсайдеры постепенно рассекречивают особенности моделей.

На этот раз инсайдер Мукул Шарма (Mukul Sharma) опубликовал рекламный постер, который оказался в его распоряжении.

На нем показали новый Huawei P40 с очень тонкими рамками, а также можно заметить и решение с фронтальной камерой.

Как выяснилось, Huawei P40 первым в мире получит врезанную тройную селфи-камеру.

Напомним, что смартфону приписывают процессор Kirin 990, который дополнят 12 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти.

Будут варианты и с меньшим объёмом памяти. У младшей модели предложат зарядку на 22,5 Вт, а старшая версия получит 40-ватную зарядку.