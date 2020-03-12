Huawei P40 первым получит врезанную тройную селфи-камеру

Huawei P40 первым получит врезанную тройную селфи-камеру12.03.2020 13:53
Такое решение будет использоваться как минимум в одной модели из линейки Huawei P40.
Флагманы будут представлены уже 26 марта, а пока инсайдеры постепенно рассекречивают особенности моделей.
На этот раз инсайдер Мукул Шарма (Mukul Sharma) опубликовал рекламный постер, который оказался в его распоряжении.
На нем показали новый Huawei P40 с очень тонкими рамками, а также можно заметить и решение с фронтальной камерой.
Как выяснилось, Huawei P40 первым в мире получит врезанную тройную селфи-камеру.
Напомним, что смартфону приписывают процессор Kirin 990, который дополнят 12 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти.
Будут варианты и с меньшим объёмом памяти. У младшей модели предложат зарядку на 22,5 Вт, а старшая версия получит 40-ватную зарядку.
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