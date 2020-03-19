Huawei P40 и P40 Pro показали на новых рендерах

Недавно в Сети инсайдер опубликовал изображение, на котором показал сразу все модели линейки P40 и их расцветки, а теперь он распространил более детальные рендеры.

На них Эван Бласс (Evan Blass) показал Huawei P40 и P40 Pro, которые официально дебютируют уже 26 марта.

Презентация будет проходить в рамках специального мероприятия в Париже. Уже известно, что новинки будут оснащены процессором Kirin 990, а их экраны будут иметь частоту обновления до 120 Гц.

Основная камера в Huawei P40 Pro будет с пятью модулями, включая датчики на 53 и 40 Мп.