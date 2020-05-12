Huawei P30 Pro New Edition с сервисами Google оценили в 749 евро

Huawei P30 Pro New Edition является обновленной версией прошлогоднего флагманского камерофона.

В основе этого аппарата лежит процессор Kirin 980, при этом смартфон работает под управлением Android 10 с надстройкой EMUI 10.1 и в нем есть сервисы от компании Google.

Новинка представлена для европейского рынка. Его в этом регионе будут продавать за 749 евро, и более того, каждый покупатель смартфона в подарок получит наушники FreeBuds 3 и беспроводной динамик.

Huawei P30 Pro New Edition внешне ничем не отличается от Huawei P30 Pro, но для нового смартфона доступна новая расцветка – серебристая.

Жители Германии первыми смогут заказать Huawei P30 Pro New Edition, а в продажу смартфон поступит 1 мая.

Технически Huawei P30 Pro New Edition повторяет Huawei P30 Pro. Аппарат получил 6,47-дюймовым OLED экран с разрешением 2340х1080 пикселей.

В верхней части дисплей находится каплевидный вырез для фронтальной камеры с разрешением 32 Мп.

На тыльной стороне установлена четверная камера с датчиками – 40, 20 и 8 Мп, также есть ToF камера для измерения глубины сцены.

Оперативной памяти в новинке 8 ГБ, флеш-накопитель на 256 ГБ. Встроенная батарея ёмкостью 4200 мАч.