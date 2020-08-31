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Huawei P20 и P20 Pro получили масштабное обновление EMUI 10

31.08.2020 12:01

Huawei выпускает новые обновления для Mate 10, Mate 10 Pro, P20 и P20 Pro. Раунд обновлений включает старые флагманы в июльский набор исправлений безопасности и исправляет несколько CVE.

Некоторые из старых флагманских смартфонов Huawei получают новые обновления программного обеспечения. Речь идет о Mate 10, Mate 10 Pro, P20 и P20 Pro. Четыре устройства не получат никаких будущих обновлений ОС, таких как EMUI 11, но они подходят для новых обновлений исправлений безопасности, по крайней мере, на данный момент.

По данным Huawei Central, Huawei обновляет все четыре устройства до набора исправлений безопасности от июля 2020 года. Новый набор августовских патчей доступен в течение нескольких недель, но Huawei обычно не обновляет свои устройства до последних патчей.

Тем не менее, июльские обновления исправляют пять критических и девять высокоуровневых CVE. Обновления для четырех устройств должны иметь номера сборки EMUI 10.0.0.175 или EMUI 10.0.0.176 в зависимости от вашего устройства. Huawei Central отмечает, что Huawei начала с обновления телефонов в Китае, но вскоре должны последовать аналогичные обновления для других регионов.

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