Huawei открыла самый большой и уникальный флагманский магазин в Шанхае

Huawei недавно открыла свой самый большой и самый художественный флагманский магазин в Шанхае, который является истинным произведением искусства. Магазин занимает площадь более 1800 квадратных метров.

Он уникален своим архитектурным дизайном, который вдохновлен ростом семян и природными формами. Величественный фасад магазина представляет собой 16-метровый лист, выполненный из ультравысокопрочного бетона (UHPC), того же материала, который использовался при строительстве Лувра Абу-Даби.

Дизайн магазина включает органические элементы, такие как листья и панели, которые создают гармоничное сочетание с окружающей природой. 13 дорогостоящих стеклянных фасадов, освещаемых естественным светом, придают магазину энергоэффективность и создают уникальную атмосферу.

Интерьер магазина продолжает тему органического роста. Цилиндрические колонны символизируют стволы деревьев, а отсутствие прямых углов создает естественную и уютную атмосферу. Интерьерные украшения выполнены из специализированного гипсового материала (GRG), который придает магазину минималистичный и современный вид, который особенно привлекателен для молодых потребителей.

Основная цель этого флагманского магазина — предложить не только розничное пространство, но и место, где люди могут окунуться в мир бренда и технологий Huawei.

Различные зоны, такие как спорт и здоровье, полноценный умный опыт, аудиовизуальное развлечение и умная мобильность, создают уникальную атмосферу в магазине. Здесь представлены последние продукты Huawei, включая новую серию Nova 12, Wanjie M9 и Zhijie S7.

Магазин также предлагает интеллектуальную систему навигации с прозрачным экраном, который отображает текущие условия окружающей среды и помогает покупателям с навигацией и комфортом. Внимание уделено даже домашним животным — в магазине есть отдельная зона для отдыха питомцев.

Открытие магазина было сопровождено различными мероприятиями, включая возможность фотографироваться с моментальной печатью, интерактивные развлечения и специальные подарки для покупателей. На церемонии присутствовала известная актриса Вань Цянь, которая общалась с фанатами и делала интересные замечания.

Генеральный директор Ричард Ю подчеркнул, что этот магазин — это не просто место продажи продуктов, но и витрина бренда и ценностей Huawei.