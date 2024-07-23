Huawei откладывает запуск серии Mate 70 из-за проблем с HarmonyOS NEXT и чипами Kirin

Об этом в социальной сети заявил инсайдер, сообщая, что китайская компания переносит сроки запуска смартфонов серии Mate 70 по причине возникших проблем с процессорами Kirin и операционной системой HarmonyOS NEXT.

На конференции HDC 2024 компания Huawei объявила, что смартфоны Mate 70 будут выпущены в четвертом квартале этого года. Однако появилась информация из источника Digital Chat Station, указывающая на возможную задержку запуска.

Вероятно, запуск будет перенесен на середину или конец четвертого квартала, возможно, в декабре или позже.

По информации инсайдера, задержка связана с медленной адаптацией новой беспроводной системы HarmonyOS NEXT и интеграцией нового чипа Kirin 5G.

HarmonyOS NEXT является преемником HarmonyOS и стала ключевым анонсом конференции HDC 2024. Как выяснилось, переход с текущей версии HarmonyOS на данный момент занимает больше времени, чем ожидалось, чтобы обеспечить плавное обновление процесса.

Также сообщается, что чип Kirin использует новую платформу и имеет улучшенную спецификацию, из-за чего требуется больше времени для бесшовной интеграции с аппаратным обеспечением телефона.