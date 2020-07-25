Huawei, OPPO и Xiaomi готовят смартфоны на MediaTek Dimensity 720 5G

MediaTek уже представила свой новый процессор Dimensity 720 5G. Теперь стало известно, смартфоны каких брендов получат новинку.

Как выяснилось, свои смартфоны с использованием этого процессора уже готовят такие компании как Huawei, OPPO и Xiaomi.

Какие новинки выйдут с таким чипом и когда состоится их презентация, информации пока нет. Некоторые новинки, как стало известно, будут анонсированы в ближайшие несколько недель.

Напомним, что MediaTek Dimensity 720 имеет поддержку 5G и экранов с частотой обновления до 90 Гц.

Процессор создан по 7-нанометровому техпроцессу TSMC, получил графический ускоритель Mali G57 и два ядра ARM Cortex-A76 с частотой 2 ГГц.