Меню
Поиск

USD/RUB: 71.6 EUR/RUB: 83.1 BTC/USD: 8756.9

25 августа : суббота

ТОП новости

Извините. Данных пока нет.

Интервью

Оценена важность установки антивируса на смартфон

Эксперты советуют использовать антивирусные приложения, если смартфон работает под управлением Android.

Эксперт рассказал, как быстро заработать денег в кризис

В это нестабильное время, в эпоху «коронакризиса» многие из нас хотят быстро приумножить свои деньги.

В Valve объяснили задержку Half-Life 3

По словам основателя Valve, студия не гонится за финансовыми показателями и не следует правилам игровой индустрии.

Из-за коронавируса Google отменила конференцию для разработчиков I/O 2020

В компании сейчас рассматривают возможность проведения конференции в ином формате.

Apple «обернет» новый iPhone в единый экран

Новые патентные рисунки указывают на «яблочный» аппарат с экраном со всех сторон. То есть это будет смартфон, обернутый дисплеем. 

Колонка эксперта

Главный миф о зарядке и разрядке смартфонов развеяло Роскачество

Специалист Роскачества Антон Куканов рассказал о мифах, которые связаны с зарядкой и разрядкой смартфонов.

Эксперт рассказал, как быстро заработать денег в кризис

В это нестабильное время, в эпоху «коронакризиса» многие из нас хотят быстро приумножить свои деньги.

Пандемия – хороший повод задуматься о новых технологиях

Директор департамента по акселерации направления ТЭК и промышленности Фонда «Сколково» Алексей Борисов – о том, как инновации могут помочь избежать экономического коллапса в реальном секторе

Озвучена распространенная ошибка при зарядке смартфона

При полной зарядке до 100% и продолжительном подключении устройства от сети, происходит более быстрое «старение» аккумулятора.

Weblium конструктор сайтов: бесплатная платформа для создания сайтов нового поколения

Бесплатный конструктор сайтов, работающий по технологии искусственного интеллекта.

Статьи

Обзоры рынков

Huawei, OPPO и Xiaomi готовят смартфоны на MediaTek Dimensity 720 5G

25.07.2020 19:12

MediaTek уже представила свой новый процессор Dimensity 720 5G. Теперь стало известно, смартфоны каких брендов получат новинку.

Как выяснилось, свои смартфоны с использованием этого процессора уже готовят такие компании как Huawei, OPPO и Xiaomi.

Какие новинки выйдут с таким чипом и когда состоится их презентация, информации пока нет. Некоторые новинки, как стало известно, будут анонсированы в ближайшие несколько недель.

Напомним, что MediaTek Dimensity 720 имеет поддержку 5G и экранов с частотой обновления до 90 Гц.

Процессор создан по 7-нанометровому техпроцессу TSMC, получил графический ускоритель Mali G57 и два ядра ARM Cortex-A76 с частотой 2 ГГц.

Просмотры:

Метки:


Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги