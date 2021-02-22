Huawei официально представила смартфон Mate X2 с гибким дисплеем

Китайская компания Huawei провела официальную презентацию нового смартфона, оснащенного гибким экраном.

Новинка с названием Mate X2 дебютировала 22 февраля, когда были раскрыты не только характеристики, но и стоимость.

Модель получила два экрана, выполненных по технологии OLED. Первый имеет диагональ 8 дюймов и разрешение 2480×2200 точек, а второй 6,45-дюймовый и его разрешение составляет 2700×1160 точек.

Оба экрана имеют поддержку частоты обновления 90 Гц. Как заявили в компании, при создании гибкого смартфона особое внимание уделили механизму, который отличается прочностью и устойчивостью к внешним воздействиям благодаря использованию в нем сверхпрочной стали и углеволокна.

Фронтальная камера в новинке получила разрешение 16 Мп, а в основной камере предлагают четыре модуля, среди которых 50 Мп (f/1.9, OIS), 16 Мп (f/2,4), телеобъектив на 12 Мп и 8 Мп (f/4,4, 10-кратный оптический зум, OIS).

Среди возможностей камеры стоит отметить запись в формате 4К, а также замедленная съемка видео1080p при 960 к/с. Основой для смартфона стал процессор Kirin 9000 с поддержкой работы в сетях пятого поколения. Его дополнят 8 ГБ оперативной и 256 или 512 ГБ встроенной памяти.

За автономность Mate X2 будет отвечать батарея на 4500 мАч с поддержкой 55-ватной зарядки. Еще в модели заявлен Wi-Fi 6+, Bluetooth 5.2, ИК-порт, NFC, USB Type-C и др.

Сканер отпечатков пальцев находится в кнопке включения. Работает устройство под управлением Android 10 с EMUI 11.0.

На китайском рынке новинка станет доступна для покупки 25 февраля в двух конфигурациях по цене 2 785 и 2 940 долларов. Цветовая гамма представлена розовым, белым, черным и синим вариантами.