Huawei официально представила игровой ноутбук MateBook GT 14 с Intel Core Ultra 9

Компания Huawei официально представила свой новый игровой ноутбук MateBook GT 14. Этот ноутбук выделяется мощным процессором Intel Core Ultra 9, но при этом он не получил встроенную видеокарту.

В качестве решения компания предлагает отдельно приобрести видеокарту и подключать ее к ноутбуку. Минимальная версия устройства будет стоить 89 тысяч рублей.

MateBook GT 14 удивляет своим тонким дизайном и возможностью использовать внешнюю видеокарту Wiko Hi GT Cube, которую, как упоминалось выше, нужно будет покупать отдельно.

Ноутбук оснащен 14,2-дюймовым OLED-дисплеем с высоким разрешением 2880×1920 пикселей и частотой обновления 120 Гц, что делает его отличным для игр и просмотра видео.

Что касается других характеристик, то MateBook GT 14 предлагает разные варианты памяти: 16 или 32 ГБ оперативной памяти и накопители на 1 или 2 ТБ. Здесь нет дискретной видеокарты, только встроенная 8-ядерная Xe-LPG.

Процессор Intel Core Ultra 9 185H имеет максимальную частоту 5,1 ГГц и TDP в 115 Вт, что вдвое выше базовых значений. Среди прочих характеристик стоит отметить наличие 2 USB 3.2 Type-A, USB 4 Type-C, HDMI, microSD и 3,5-мм аудио.

Новинка вышла в продаже в пяти конфигурациях по цене от 1037 до 1521 долларов.

Например, самым доступным вариантом является версия Ultra 5 (16 ГБ + 1 ТБ). Также есть версии Ultra 5 (32 ГБ + 1 ТБ) за 1134 долларов, Ultra 7 (32 ГБ + 1 ТБ) по цене 1272 долларов, Ultra 7 с Wiko Hi GT Cube (32 ГБ + 1 ТБ) стоимостью 1825 долларов и самая дорогая Ultra 9 (32 ГБ + 2 ТБ), которую оценили в 1521 доллар.