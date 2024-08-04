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Huawei официально представила игровой ноутбук MateBook GT 14 с Intel Core Ultra 9

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Компания Huawei официально представила свой новый игровой ноутбук MateBook GT 14.  Этот ноутбук выделяется мощным процессором Intel Core Ultra 9, но при этом он не получил встроенную видеокарту.

Huawei официально представила игровой ноутбук MateBook GT 14 с Intel Core Ultra 9

В качестве решения компания предлагает отдельно приобрести видеокарту и подключать ее к ноутбуку. Минимальная версия устройства будет стоить 89 тысяч рублей.

MateBook GT 14 удивляет своим тонким дизайном и возможностью использовать внешнюю видеокарту Wiko Hi GT Cube, которую, как упоминалось выше, нужно будет покупать отдельно.

Ноутбук оснащен 14,2-дюймовым OLED-дисплеем с высоким разрешением 2880×1920 пикселей и частотой обновления 120 Гц, что делает его отличным для игр и просмотра видео.

Что касается других характеристик, то MateBook GT 14 предлагает разные варианты памяти: 16 или 32 ГБ оперативной памяти и накопители на 1 или 2 ТБ. Здесь нет дискретной видеокарты, только встроенная 8-ядерная Xe-LPG.

Huawei официально представила игровой ноутбук MateBook GT 14 с Intel Core Ultra 9

Процессор Intel Core Ultra 9 185H имеет максимальную частоту 5,1 ГГц и TDP в 115 Вт, что вдвое выше базовых значений. Среди прочих характеристик стоит отметить наличие 2 USB 3.2 Type-A, USB 4 Type-C, HDMI, microSD и 3,5-мм аудио.

Новинка вышла в продаже в пяти конфигурациях по цене от 1037 до 1521 долларов.

Например, самым доступным вариантом является версия Ultra 5 (16 ГБ + 1 ТБ). Также есть версии Ultra 5 (32 ГБ + 1 ТБ) за 1134 долларов, Ultra 7 (32 ГБ + 1 ТБ) по цене 1272 долларов, Ultra 7 с Wiko Hi GT Cube (32 ГБ + 1 ТБ) стоимостью 1825 долларов и самая дорогая Ultra 9 (32 ГБ + 2 ТБ), которую оценили в 1521 доллар.

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