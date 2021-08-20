Huawei только что официально начала продавать подержанные смартфоны в Китае. Эти сертифицированные бывшие в употреблении телефоны от компании теперь доступны в официальном интернет-магазине в регионе.

Новый сервис от китайского технологического гиганта предлагает различные смартфоны, которые ранее принадлежали и сертифицированы самой компанией, чтобы гарантировать качество смартфонов. Этот шаг со стороны потребителя выгоден для бренда, поскольку его клиенты теперь получают более доступные предложения, а компания также получает выгоду, поскольку подержанные устройства обеспечат запасы на фоне нехватки смартфонов.

Что касается подержанных устройств, то приложение VMall и официальный сайт в Китае продают подержанные смартфоны различных моделей. Сюда входят шесть моделей, а именно Mate 30 Pro 5G, Mate 40 5G, P30, P30 Pro, Mate 30 и Mate 30 Pro. Из этих телефонов только Mate 30 Pro 5G в вариантах 8 ГБ + 128 ГБ и 8 ГБ + 256 ГБ в настоящее время есть в наличии, а остальные уже распроданы. Другими словами, сделки с секонд-хендами были довольно привлекательными, и этот шаг был успешным на китайском рынке.

Глядя на цены, можно увидеть, что цены на подержанные смартфоны примерно на 500 или 600 юаней (примерно от 77 до 92 долларов США) дешевле, чем их новые аналоги. Таким образом, подержанные модели явно более рентабельны. Huawei также гарантирует, что подержанные телефоны, которые она сертифицирует, проходят строгую проверку качества, в то время как компания также оснащает эти модели устройств новыми оригинальными батареями, прежде чем выставлять их на продажу, и получает один год гарантии.

Источник — Astera.