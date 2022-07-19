Huawei официально анонсирует HarmonyOS 3 следующего поколения 27 июля в Китае

У Huawei есть собственная операционная система под названием HarmonyOS, которая имеет широкий спектр вариантов использования, и после двух крупных выпусков компания теперь готова запустить новую версию HarmonyOS в Китае.

Компания объявила через свой официальный аккаунт Weibo, что официальный запуск HarmonyOS 3 следующего поколения состоится 27 июля.

С новой HarmonyOS 3 компания заявляет, что в ней появились некоторые новые функции операционной системы, в том числе возможность подключения, страницы, совместная работа и некоторые другие важные аспекты UX.

Рыночная доля операционной системы, по-видимому, растет, поскольку Ю Чэндон из Huawei ранее заявлял, что на HarmonyOS работает более 300 миллионов устройств, включая 200 миллионов устройств в экосистеме и 100 миллионов сторонних продуктов от ее партнеров.

В прошлом месяце Huawei выпустила бета-версию для разработчиков и открыла публичный набор для бета-тестирования грядущей HarmonyOS 3, которая поддерживает такие устройства, как серия P50 , серия Mate 40 и 12,6-дюймовая модель MatePad Pro 2021 года.

В дополнение к этой новой версии операционной системы, разработанной компанией самостоятельно, Huawei также готовится к запуску еще нескольких продуктов, в том числе первого Smart TV компании на базе HarmonyOS 3.

Сообщается, что наряду с Huawei Smart Screen S Pro 86 компания выпустит новый MateBook X Pro, флагманский планшет MatePad Pro 11 и Huawei Chang Enjoy 50 Pro.