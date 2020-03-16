Huawei официально анонсировала выход Huawei P40 в России

Российский офис китайской компании начал готовить поклонников в России к скорому появлению смартфонов флагманской линейки Huawei P40.

Официально этот смартфон еще не представили, а дебют состоится 26 марта.

В социальной сети российское подразделение компании опубликовало ролик, где анонсируется скорое появление серии Huawei P.

Подробности конечно же не раскрываются. Между тем, недавно стали известны европейские цены новый Huawei P40.