Huawei официально анонсировала презентацию новой линейки телевизоров

Китайская компания на 8 апреля запланировала презентацию, в рамках которой будет представлены несколько моделей новых телевизоров.

Официальные подробности пока не раскрываются, и компания опубликовала только тизер.

При этом некоторые подробности о презентации уже известны. Например, сообщается о дебюте самого большого в линейке компании телевизора, который получит диагональ 85 дюймов.

Новая линейка получит название V series и в ней помимо 85-дюймовой панели будут модели с экранами на 55, 65 и 75 дюймов.

Все телевизоры будут иметь разрешение 4К и кадровую частоту 120 Гц. Кроме этого, в панелях будет выдвижная камера с разрешением 24 Мп.

Еще они будут поддерживать HDR, а 65-дюймовый телевизор получит еще и поддержку сенсорного ввода, которую, как ожидается, получит и топовый вариант. Предварительная цена на телевизоры составит от 900 до 1 500 долларов.