Huawei обжаловала запрет на использование сети 5G в Швеции

В октябре этого года регулирующие органы Швеции объявили о запрете на использование телекоммуникационного оборудования китайских провайдеров, Huawei и ZTE. Шведский регулятор разрешил компаниям, участвующим в аукционах по продаже спектра 5G до 1 января 2025 года, удалить оборудование Huawei и ZTE из их существующей инфраструктуры и основных функций. Однако, согласно отчету шведского регулятора электросвязи PTS, Huawei обжаловала решение об исключении компании из сетей 5G.

Представитель шведского регулятора электросвязи сообщил, что апелляция будет направлена ​​в административный суд Стокгольма, который рассмотрит дело. Судя по всему, ZTE еще не отреагировала на запрет, но ожидается аналогичное обращение от китайского производителя телекоммуникационного оборудования.

Запрет, введенный Швецией в прошлом месяце, отражает аналогичную тенденцию, поскольку США впервые запретили обеим компаниям предоставлять свои устройства 5G. Правительство США также оказывало давление на своих союзников в Европе и других странах, чтобы те также отказались от оборудования Huawei из соображений безопасности, поскольку это оборудование может быть использовано правительством Китая для шпионажа.

Huawei продолжает отрицать, что будет делать это, и прилагает усилия, чтобы гарантировать целостность своих устройств 5G. В ответ на апелляцию, поданную в Швеции, Кеннет Фредриксен, исполнительный вице-президент Huawei по Центральной и Восточной Европе и Скандинавскому региону, сообщил Reuters, что компания считает, что решение, принятое правительством Швеции, неблагоприятно для клиентов и Швеции в целом. Таким образом, компания надеется, что шведский суд проведет рентгеновское обследование и вынесет решение о том, был ли запрет осуществлен надлежащим образом и в соответствии с законом.