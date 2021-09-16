Huawei объявляет даты конференции разработчиков 2021 года, где ожидается HarmonyOS 3.0

В этом году Huawei проведет еще одну конференцию разработчиков. Технический гигант объявил дату начала мероприятия, а также подробности о посещаемости.

Конференция разработчиков Huawei Developer Conference 2021 запланирована на 22 октября и продлится до 24 октября. Ежегодное мероприятие можно сравнить с версией Google I / O от Huawei с объявлениями о новых разработках программного обеспечения и обновлениях для сообщества разработчиков.

На прошлогоднем мероприятии Huawei анонсировала HarmonyOS 2.0 , HMS Core 5.0, свое программное решение для автомобилей, получившее название HiCar , и EMUI 11. Поступают сообщения, что на конференции этого года будет анонсирована новая версия HarmonyOS, что кажется правдоподобным. Мы также ожидаем, что Huawei объявит об обновлениях своих инструментов для разработчиков.

Huawei начала продавать билеты на мероприятие. Цена на билеты начинается от 198 иен (~ 665 долларов) за обычный и до 4298 иен (~ 31 доллар) за VIP. Билеты будут доступны для покупки с сегодняшнего дня до 10 октября.