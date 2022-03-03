Huawei Nova 9 SE получил 108-мегапиксельную камеру

Китайский производитель смартфонов Huawei недавно дразнил грядущий смартфон, который называется Huawei Nova 9 SE. Всего через несколько часов после официального тизера появилась подробная спецификация смартфона вместе с его рендерами.

Немецкое издание Winfuture опубликовало рендеры грядущего Huawei 9 SE, демонстрирующие его внешний вид и дизайн.

Устройство имеет дизайн, очень похожий на Huawei Nova 9 , выпущенный еще в октябре 2021 года. Однако одно из ключевых отличий можно заметить в модуле камеры, который не имеет трех объективов в нижнем круглом корпусе. На этот раз Huawei также разместила светодиодную вспышку между двумя большими объективами камеры.

Судя по спецификациям, смартфон под кодовым названием «Джулиан» (JLN-Lxx) будет оснащен 6,78-дюймовым ЖК-экраном с разрешением 2388×1080 пикселей. Экран будет иметь вырез по центру для селфи-камеры, тонкие рамки и узкий подбородок.