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Huawei Nova 9 SE получил 108-мегапиксельную камеру

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Китайский производитель смартфонов Huawei недавно дразнил грядущий смартфон, который называется Huawei Nova 9 SE. Всего через несколько часов после официального тизера появилась подробная спецификация смартфона вместе с его рендерами.

Немецкое издание Winfuture опубликовало рендеры грядущего Huawei 9 SE, демонстрирующие его внешний вид и дизайн.

Huawei Nova 9 SE получил 108-мегапиксельную камеру

Устройство имеет дизайн, очень похожий на Huawei Nova 9 , выпущенный еще в октябре 2021 года. Однако одно из ключевых отличий можно заметить в модуле камеры, который не имеет трех объективов в нижнем круглом корпусе. На этот раз Huawei также разместила светодиодную вспышку между двумя большими объективами камеры.

 

Судя по спецификациям, смартфон под кодовым названием «Джулиан» (JLN-Lxx) будет оснащен 6,78-дюймовым ЖК-экраном с разрешением 2388×1080 пикселей. Экран будет иметь вырез по центру для селфи-камеры, тонкие рамки и узкий подбородок.

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