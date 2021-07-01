Huawei Nova 8i с Snapdragon 662 замечен на Geekbench

Ожидается, что в этом месяце Huawei представит смартфон Nova 8i. В преддверии запуска Nova 8i появилась в базе данных тестовой платформы Geekbench, чтобы раскрыть ее основные характеристики. За исключением нескольких старых телефонов, таких как Huawei P8 Lite, Huawei Y6 (2018) и нескольких телефонов серии Y, которые поставлялись с чипами Qualcomm Snapdragon, большинство телефонов Huawei были оснащены собственными чипсетами Kirin. Однако список Geekbench Nova 8i показывает, что он будет управляться чипом Snapdragon.

Слухи, окружающие Nova 8i, утверждают, что он будет оснащен мобильной платформой Snapdragon 662. Аппарат появился на платформе тестирования под своим номером модели NEN-L22. Листинг показывает, что восьмиъядерный чип Qualcomm, питающий Nova 8i, имеет четыре ядра ЦП, работающие на частоте 1,80 ГГц, и четыре ядра процессора, работающие на частоте 2,02 ГГц. Snapdragon 662 предлагает те же скорости обработки, что указывает на то, что он может присутствовать под капотом Nova 8i.

В списке Geekbench Nova 8i также указано, что у него 8 ГБ оперативной памяти. Доступная на устройстве ОС Android 10 может быть покрыта оболочкой EMUI. В одноядерном тесте Geekbench телефон набрал 307 баллов, а в многоядерном — 1290 баллов.

Huawei Nova 8i может содержать 6,67-дюймовую ЖК-панель IPS с перфорированной конструкцией. Он будет поддерживать разрешение Full HD +, но неясно, будет ли он предлагать более высокую частоту обновления. Информации о фронтальной камере устройства нет, но на ее задней панели имеется круглый корпус камеры для системы с четырьмя камерами 64 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп.

Nova 8i может поставляться с аккумулятором емкостью 4300 мАч, который поддерживает быструю зарядку 65 Вт. В целях безопасности он будет оснащен боковым сканером отпечатков пальцев. Ожидается, что Nova 8i поступит в трех цветах: Moonlight Silver, Starry Black и Interstellar Blue.

Источник — Astera.