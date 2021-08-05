Huawei Nova 8 с Kirin 820E запущен на рынке России

Еще в декабре Huawei анонсировала в Китае смартфон Huawei Nova 8. Это был высококлассный смартфон на чипсете Kirin 985. Теперь компания анонсировала Huawei Nova 8 с чипом Kirin 820E на рынке России.

Huawei Nova 8 имеет 6,57-дюймовый OLED-экран с разрешением Full HD + и частотой обновления 90 Гц. В целях безопасности он оснащен встроенным в экран датчиком отпечатков пальцев. В отверстии дисплея находится 32-мегапиксельная селфи-камера.

Модуль камеры овальной формы, доступный на задней стороне Nova 8, имеет 64-мегапиксельную основную камеру, 8-мегапиксельную сверхширокую камеру и пару 2-мегапиксельных датчиков для макросъемки и добавления эффектов глубины.

Nova 8 — это устройство 4G, работающее на чипе Kirin 820E. SoC сочетается с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ памяти. Телефон работает под управлением ОС Android 11 на базе EMUI 12.

Nova 8 global edition поставляется с аккумулятором емкостью 3800 мАч, который поддерживает технологию быстрой зарядки Huawei SuperCharge мощностью 66 Вт. Телефон предлагает такие функции подключения, как две SIM-карты, 4G VoLTE, Wi-Fi, Bluetooth, USB-C и аудиоразъем 3,5 мм.

Глобальная версия Nova 8 поставляется в одном варианте с 8 ГБ ОЗУ + 128 ГБ для хранения. Он прибыл в Россию по цене 39 999 рублей и доступен только в цвете «Пудрово-розовый». Неясно, какие другие рынки получат глобальный вариант Nova 8.

Источник — Astera.