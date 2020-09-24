Huawei Nova 8 Pro получит экран 120 Гц и чипсет Dimensity 1000+

В начале этого года Huawei анонсировала смартфон Huawei Nova 7i, а в апреле представила Nova 7 SE , Nova 7 и Nova 7 Pro. В декабре прошлого года компания анонсировала серию Nova 6. Следовательно, предполагается, что после серии флагманских телефонов Mate 40, которые могут стать официальными в этом месяце или в октябре, китайская фирма может анонсировать серию Nova к концу года. Инсайдер из Китая поделился информацией о серии Nova 8.

Информатор утверждал, что в серии Huawei Nova 8 будет три модели. Nova 8 SE может быть оснащен набором микросхем Dimensity 800 . Nova 8 SE и Nova 8 Pro могут иметь чипсет Dimensity 800U и Dimensity 1000+ соответственно.

В основе серии Huawei Nova 7 лежали такие чипсеты, как Kirin 810, Kirin 820 и Kirin 985. Однако похоже, что из-за недавнего пересмотра запрета на торговлю в грядущей серии Nova 8 могут не быть чипсеты. Это может быть причиной того, что недавно анонсированные телефоны, такие как Enjoy 20 5G и Enjoy 20 Plus 5G, оснащены процессором Dimensity 720 SoC.

Утечка высказала предположение о ценах на версии Nova 8 SE, Nova 8 и Nova 8 Pro с 8 ГБ ОЗУ + 128 ГБ хранилища. Эти варианты могут быть оценены в 2799 юаней (~ 409 долларов), 3299 юаней (~ 482 доллара) и 3999 юаней (~ 585 долларов). Официальных сведений о выходе серии Nova 8 от Huawei нет, поскольку в настоящее время она сосредоточена на выпуске флагманских телефонов серии Mate 40.