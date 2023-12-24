Huawei nova 12 Pro показали на фото

Скоро на рынке появится Huawei Nova 12 Ultra, и в Сети уже появились подробности о его характеристиках.

Информация, утечка которой появилась от Digital Chat Station, указывает на то, что у Nova 12 Ultra будет OLED-дисплей с разрешением 1,5K.

Основная камера Huawei Nova 12 Ultra будет иметь 64-мегапиксельный датчик, а также будет поддерживаться 8-мегапиксельным портретным объективом с 2-кратным оптическим зумом.

Аппарат будет работать на процессоре Kirin с поддержкой 5G (подробности процессора пока неизвестны), а аккумулятор смартфона получит емкость 4600 мАч, его можно будет заряжать блоком питания 100 Вт.

Nova 12 Ultra обещает некоторые интересные функции, включая двустороннюю спутниковую связь, возможности искусственного интеллекта и поддержку «умных» платежей.

По предварительным данным, Nova 12 Ultra будет доступна по цене 5 499 юаней, что в пересчёте по текущему курсу составляет 775 долларов.