Huawei nova 11 могут стать первыми в мире недорогими моделями с поддержкой спутниковой связи

Apple первой массово внедрила в смартфоны поддержку спутниковой связи, теперь такой технологией обладают и флагманы P60, P60 Pro и P60 Art от Huawei.

Причем китайский производитель пошел дальше и сделал двухстороннюю спутниковую связь, в отличие от односторонней у Apple.

Но Huawei намерена добавить поддержку спутниковой связи еще и в среднебюджетные устройства. По слухам, такая технология появится в Huawei nova 11.

Это семейство смартфонов будет представлено в Китае 17 апреля. Пока эта информация не подтверждена, но если она окажется действительной, то это будет прецедент в индустрии, так как такие решения до устройств среднего уровня обычно добираются только через пару лет.