Главная » Новости

Huawei nova 11 могут стать первыми в мире недорогими моделями с поддержкой спутниковой связи

Автор На чтение 1 мин Просмотров 22 Опубликовано

Apple первой массово внедрила в смартфоны поддержку спутниковой связи, теперь такой технологией обладают и флагманы P60, P60 Pro и P60 Art от Huawei.

Причем китайский производитель пошел дальше и сделал двухстороннюю спутниковую связь, в отличие от односторонней у Apple.

Но Huawei намерена добавить поддержку спутниковой связи еще и в среднебюджетные устройства. По слухам, такая технология появится в Huawei nova 11.

Это семейство смартфонов будет представлено в Китае 17 апреля. Пока эта информация не подтверждена, но если она окажется действительной, то это будет прецедент в индустрии, так как такие решения до устройств среднего уровня обычно добираются только через пару лет.

Huawei Huawei nova 11
Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2023 ASTERA
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.