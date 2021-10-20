Huawei незаметно анонсировала EMUI 12

Компания Huawei больше года уделяет внимание HarmonyOS, а как же EMUI 12? Производитель работает по обновлению своих старых телефонов , продаваемых в Китае от EMUI до HarmonyOS, а новые устройства работают под управлением новой операционной системы из коробки. Если вы думали, что Huawei покончила с EMUI, похоже, что это не так, поскольку он незаметно представил EMUI 12.

Да, EMUI 12 теперь является официальным и поставляется с обновленным пользовательским интерфейсом, а также множеством настроек. Запуск новой версии своего форка Android означает, что Huawei по-прежнему поддерживает EMUI для устройств, выпущенных за пределами Китая. Вот новые функции и изменения, которые приносит EMUI 12:

Более чистый, минималистичный и реалистичный интерфейс

EMUI 12 предлагает минималистичный и реалистичный интерфейс. По словам Huawei, «инновационный дизайн интерфейса оживляет цифровой мир». В интерфейсе используются три основных цвета — белый, черный и синий — для приятного внешнего вида.

По словам Huawei, для анимации EMUI 12 черпает вдохновение в том, как движутся небесные объекты во Вселенной. Вы заметите это по тому, как он спроектировал страницу выбора языка, на которой каждый язык имеет форму сферы, и в анимации синхронизации, которая имитирует вращение небесного объекта вокруг другого.

Настройка шрифта

EMUI 12 позволит пользователям регулировать не только размер шрифта, но и его вес с помощью ползунка. Таким образом, вы можете выбрать наиболее удобный просмотр.

Панель управления легким доступом

С новой версией EMUI пользователи смогут легко получить доступ к панели управления с любого экрана, на котором они могут находиться, простым смахиванием. Панель управления позволит пользователям управлять воспроизведением, получать доступ к настройкам Bluetooth и Wi-Fi, а также ярлыкам и подключенным устройствам на Device +.

Устройство +

Device + — это функция, которая упрощает взаимодействие между устройствами Huawei. Нажав на значок MatePad, вы сможете взаимодействовать с Matepad на нескольких экранах. Пользователи смогут совершать звонки, отправлять сообщения и просматривать фотографии со своего телефона на экране планшета.

Нажатие на значок MateBook позволяет редактировать файлы телефона на ПК, а нажатие на значок Huawei Vision позволяет просматривать видео с телефона на большом экране. Нажатие на значок гарнитуры переключит воспроизведение звука с MatePad или Huawei Vision на подключенные наушники.

MeeTime

MeeTime — это приложение для видеозвонков Huawei, которое было объявлено как одна из функций EMUI 10.1 в марте 2020 года. Новая версия приложения позволяет пользователям легко переносить вызовы на Huawei Vision и обратно на свой телефон.

Быстрая и долговечная работа

Huawei утверждает, что EMUI 12 работает быстро, когда веб-страницы и приложения загружаются при прокрутке. Он также обещает, что даже после длительного использования время отклика и запуск приложений будут как всегда плавными.

Безопасность

EMUI 12 позволит пользователям разблокировать свой телефон со своего ноутбука при использовании многоэкранной совместной работы. Они также смогут сделать свои умные часы доверенным устройством для своего телефона.