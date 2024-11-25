Huawei нацелена на 100 тыс. приложений в экосистеме HarmonyOS

Huawei планирует увеличить количество приложений для своей платформы HarmonyOS до 100 тыс. в ближайшие месяцы. В настоящее время их число превышает 15 тыс., однако компания, по словам председателя Сюя Чжицюня, нуждается в приложениях с большей персонализацией и специализацией.

«Чтобы экосистема Harmony достигла зрелости, необходимо преодолеть рубеж в 100 000 приложений. Это наша ключевая цель на ближайшие 6–12 месяцев», — отметил Сюй в своей речи, опубликованной на платформе WeChat.

Ситуация между Китаем и США продолжает накаляться, и Huawei стремится ускорить разработку собственных технологий, учитывая угрозы со стороны американских властей. Компания запустила HarmonyOS пять лет назад после потери поддержки Google из-за санкций. Сюй подчеркнул, что, несмотря на прогресс, операционная система не будет иметь ценности без пользователей.

Он выразил надежду на активное сотрудничество с разработчиками и призвал государственные органы и организации внедрять HarmonyOS в свою работу. Сюй также попросил потребителей проявить терпение, добавив, что чем больше людей будет использовать платформу, тем быстрее она станет зрелой.