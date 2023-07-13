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Huawei нашла способ обойти санкции и выпускать смартфоны с 5G

Автор На чтение 1 мин Просмотров 31 Опубликовано

Санкции США не позволяют компании Huawei выпускать 5G смартфоны, но китайский производитель нашел выход из текущей ситуации.
По данным Reuters, китайский производитель смартфонов намерен начать производство процессоров с 5G модемом, используя собственные наработки и технологии для разработки SoC. Производить чипы намерены на заводе компании SMIC.

Стоит отметить, что у китайской компании SMIC нет оборудования, которое позволяет выпускать чипы по нормам 3, 4 и 5 нм.

Предположительно, процессоры Huawei с поддержкой 5G будут производится для бюджетных и среднего уровня смартфонов.

По некоторым данным, будет использоваться техпроцесс SMIC N+1, который сопоставим с техпроцессами 7 нм.

Huawei
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