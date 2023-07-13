Huawei нашла способ обойти санкции и выпускать смартфоны с 5G

Санкции США не позволяют компании Huawei выпускать 5G смартфоны, но китайский производитель нашел выход из текущей ситуации.

По данным Reuters, китайский производитель смартфонов намерен начать производство процессоров с 5G модемом, используя собственные наработки и технологии для разработки SoC. Производить чипы намерены на заводе компании SMIC.

Стоит отметить, что у китайской компании SMIC нет оборудования, которое позволяет выпускать чипы по нормам 3, 4 и 5 нм.

Предположительно, процессоры Huawei с поддержкой 5G будут производится для бюджетных и среднего уровня смартфонов.

По некоторым данным, будет использоваться техпроцесс SMIC N+1, который сопоставим с техпроцессами 7 нм.