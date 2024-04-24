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Huawei намерена сделать HarmonyOS серьезным конкурентом для Android и iOS

Автор На чтение 2 мин Просмотров 140 Опубликовано

Хуавей объявляет о грандиозных планах сделать HarmonyOS мировым лидером среди мобильных операционных систем, ставя перед собой амбициозную цель: конкурировать с Android и iOS.

На саммите Analyst Summit 2024 председатель Хуавей, Сюй Чжицзюнь, поделился стратегией компании по глобальной экспансии HarmonyOS, несмотря на санкции со стороны США.

Китайский ИТ-гигант уверен, что сможет превратить HarmonyOS в третью по популярности мобильную операционную систему в мире.

Одним из ключевых моментов в достижении этой цели является тесное сотрудничество Хуавея с разработчиками программного обеспечения.

Компания будет предоставлять им поддержку и инструменты для создания прочной экосистемы приложений на HarmonyOS. Сначала Хуавей сосредоточится на китайском рынке, где более 99% пользователей используют немногим более 5000 приложений.

Поэтому первоначальная задача Хуавея заключается в обеспечении работоспособности этих 5000 приложений на HarmonyOS, а затем их адаптации для остального мира.

Компания уже адаптировала около 4000 приложений под HarmonyOS NEXT в соответствии с их планами. Однако привлечение других разработчиков потребует дополнительных усилий.

Тем не менее председатель Хуавей, Сюй Чжицзюнь, уверен, что компания достигнет порога в 1 миллион приложений в ближайшем будущем.

Если Хуавей сможет реализовать свои амбициозные планы, HarmonyOS станет серьезным конкурентом для Android и iOS, переписывая правила игры на рынке мобильных операционных систем.

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