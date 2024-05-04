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Huawei намерена сделать достойного конкурента процессорам Apple M2 и Intel Core i7-13700H

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Утечка информации о возможном чипе Huawei Kirin для ПК появилась на Weibo. Если эта информация подтвердится, то Huawei готовится к выпуску процессора, который может конкурировать по производительности с предложениями от Apple и Intel.

Утекшие спецификации предполагаемого чипа Kirin для ПК указывают на использование архитектуры Taishan v130 и наличие 8-ядерного процессора с базовой тактовой частотой около 2,5 ГГц. Графический процессор (GPU) предположительно будет 10-ядерным и иметь кодовое название «Ma Liang 920».

В многоядерных тестах Geekbench 6 чип Kirin для ПК набирает 11640 баллов при мощности 30 Вт. Это похоже на производительность процессоров Apple M2 и Intel i7-13700H, которые имеют средние показатели многоядерности 10064 и 12203 соответственно.

Также сообщается, что показатель одноядерности в Geekbench 5 составляет 1130, а многоядерности — 8765. В тесте 3D Mark Wild Life Extreme его производительность составляет 6490 баллов при потреблении энергии 20 Вт.

В тесте Cinebench R24, который оценивает производительность рендеринга ЦП, процессор Kirin получил оценку 72 балла в многоядерном режиме, 680 баллов в одноядерном режиме и 1695 баллов в многоядерном режиме.

Предполагается, что будущий чип Kirin для ПК поддерживает до 32 ГБ памяти LPDDR5-6400 со 128-битной шиной и пропускной способностью 100 Гбит/с. Кроме этого, данные указывают на поддержку до 2 ТБ твердотельного накопителя (SSD) и наличие трех портов USB-4.

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