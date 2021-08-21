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Huawei начала продажи в РФ смартфона Huawei Nova 8 дешевле, чем в Китае

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Российская новинка работает под управлением Android, но сервисов от компании Google в операционной системе нет.

Huawei на российском рынке начала продажи смартфона Huawei Nova 8. Этот аппарат предлагается за 34 999 рубля, а эта цена ниже чем в Китае.

Рекомендованная розничная цена на новинку составляет 39 999 рублей, но первые покупатели получат Huawei Nova 8 дешевле.

Huawei начала продажи в РФ смартфона Huawei Nova 8 дешевле, чем в Китае

Для российского рынка смартфон доступен только в версии 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти. Процессор в аппарате установлен Kirin 820E, при этом в Китае этот же смартфон предлагается с фирменным чипом Kirin 985.

В остальном Huawei Nova 8 ничем не отличается от версии для внутреннего рынка.

Стоит отметить, что привычного магазина приложений от Google в смартфоне нет, а для установки дополнительных программ пользователю придется использовать фирменный AppGallery.

Huawei Huawei Nova 8
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