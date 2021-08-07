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Huawei начала продажи в РФ новых беспроводных наушников FreeBuds 4

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На российском рынке стартовали продажи флагманских беспроводных наушников Huawei FreeBuds 4.

Их в официальном интернет-магазине и у представителей бренда можно приобрести за 12 990 рублей.

Huawei FreeBuds 4 на старте продаж предлагаются со скидкой 1000 рублей, таким образом наушники можно забрать, заплатив 11 990 рублей.

Аксессуар для смартфонов доступен в белом и серебристом цвете, которые получили официальное название «керамический белый» и «мерцающий серебристый».

Напомним, в Huawei FreeBuds 4 есть система активного шумоподавления и Bluetooth 5.2, а качественное звучание в наушниках обеспечивают излучатели на 14,3 мм.

На одном заряде беспроводные наушники могут проработать до 4 часов с активным шумоподавлением.

Благодаря футляру автономность FreeBuds 4 вырастет до 22 часов.

Huawei Huawei FreeBuds 4
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