Российский офис Huawei объявил о старте продаж своих ноутбуков MateBook 14 и MateBook X Pro.

Обе модели получили металлический корпус и новейшие процессоры от компании Intel.

MateBook 14 и MateBook X Pro были представлен в начале прошлого месяца. Сейчас их предлагают приобрести по цене от 94 990 рублей.

MateBook X Pro доступен всего в двух конфигурациях с 512 ГБ и 1 ТБ постоянной памяти.

Вне зависимости от SSD оперативной памяти в модели будет 16 ГБ, а процессор Core i7-1165G7. Минимальная цена за новинку составляет 139 990 рублей.

В MateBook 14 устанавливаются процессоры Core i7-1165G7 или Core i5-1135G7, конфигурация по памяти только одна – 16 ГБ ОЗУ и SSD на 512 ГБ.

Ценник за MateBook 14 начинается с отметки 94 990 рублей. Новинки получили поддержку технологии Huawei Share, а в MateBook X Pro еще установлен сенсорный экран.