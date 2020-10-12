Huawei начала продавать в России наушники, которые лучше AirPods Pro

Huawei в России начала принимать заказы на новые беспроводные наушники под названием Huawei FreeBuds Pro.

Эти полностью беспроводные наушники были представлены в сентябре, а спустя месяц они стали доступны для заказа по цене 14 990 рублей.

Huawei наушники FreeBuds Pro сравнивает с AirPods Pro, которые стоят дороже – 20 990 рублей. В целом новинки позиционируются, как конкуренты наушникам от Apple.

В России первые покупатели наушников получат скидку в размере 3500 рублей, но такая щедрая акция будет действовать только в период предзаказа.

Купить FreeBuds Pro можно в черном, белом и сером исполнении. Huawe FreeBuds Pro получили «умную» систему шумоподовления, три микрофона, Bluetooth 5.2, а также сенсорное управление гарнитурой.



По заявлению китайской компании, на одном заряде наушники способны проработать до 7 часов, а аккумулятор в футляре обеспечит еще 30 часов прослушивания музыки, но это без активированной системы шумоподавления, с которой показатели автономности составят 4,5 и 20 часов соответственно.