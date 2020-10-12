Huawei начала продавать в России наушники, которые лучше AirPods Pro

Меню
Поиск

USD/RUB: 77.02 EUR/RUB: 91 BTC/USD: 8756.9

13 ноября : вторник

ТОП новости

Извините. Данных пока нет.

Интервью

Apple заявила, что руководитель Epic Games просил у компании особые условия

Компания считает, что производитель Fortnite нарушил правила Apple и не должен возвращаться в магазин, пока бушует судебная тяжба.

Оценена важность установки антивируса на смартфон

Эксперты советуют использовать антивирусные приложения, если смартфон работает под управлением Android.

Эксперт рассказал, как быстро заработать денег в кризис

В это нестабильное время, в эпоху «коронакризиса» многие из нас хотят быстро приумножить свои деньги.

В Valve объяснили задержку Half-Life 3

По словам основателя Valve, студия не гонится за финансовыми показателями и не следует правилам игровой индустрии.

Из-за коронавируса Google отменила конференцию для разработчиков I/O 2020

В компании сейчас рассматривают возможность проведения конференции в ином формате.

Колонка эксперта

Роскачество перечислило небезопасные для изменения настройки смартфона

По словам специалиста, пользователю, который не понимает как работают настройки, лучше не трогать блокировку входящих вызовов и «универсальный доступ».

Главный миф о зарядке и разрядке смартфонов развеяло Роскачество

Специалист Роскачества Антон Куканов рассказал о мифах, которые связаны с зарядкой и разрядкой смартфонов.

Эксперт рассказал, как быстро заработать денег в кризис

В это нестабильное время, в эпоху «коронакризиса» многие из нас хотят быстро приумножить свои деньги.

Пандемия – хороший повод задуматься о новых технологиях

Директор департамента по акселерации направления ТЭК и промышленности Фонда «Сколково» Алексей Борисов – о том, как инновации могут помочь избежать экономического коллапса в реальном секторе

Озвучена распространенная ошибка при зарядке смартфона

При полной зарядке до 100% и продолжительном подключении устройства от сети, происходит более быстрое «старение» аккумулятора.

Статьи

Обзоры рынков

Huawei начала продавать в России наушники, которые лучше AirPods Pro

12.10.2020 20:17

Huawei в России начала принимать заказы на новые беспроводные наушники под названием Huawei FreeBuds Pro.

Эти полностью беспроводные наушники были представлены в сентябре, а спустя месяц они стали доступны для заказа по цене 14 990 рублей.

Huawei наушники FreeBuds Pro сравнивает с AirPods Pro, которые стоят дороже – 20 990 рублей. В целом новинки позиционируются, как конкуренты наушникам от Apple.

Huawei начала продавать в России наушники, которые лучше AirPods Pro

В России первые покупатели наушников получат скидку в размере 3500 рублей, но такая щедрая акция будет действовать только в период предзаказа.

Купить FreeBuds Pro можно в черном, белом и сером исполнении. Huawe FreeBuds Pro получили «умную» систему шумоподовления, три микрофона, Bluetooth 5.2, а также сенсорное управление гарнитурой.

Huawei начала продавать в России наушники, которые лучше AirPods Pro
По заявлению китайской компании, на одном заряде наушники способны проработать до 7 часов, а аккумулятор в футляре обеспечит еще 30 часов прослушивания музыки, но это без активированной системы шумоподавления, с которой показатели автономности составят 4,5 и 20 часов соответственно.

Просмотры:

Метки: ,


Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги