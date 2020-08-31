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Huawei может уйти с мирового рынка смартфонов из-за санкций США

31.08.2020 11:41

Huawei недавно стала крупнейшим производителем смартфонов в мире, обойдя Samsung и Apple ( AAPL ) в их собственной игре, предложив потребителям современные телефоны с великолепными камерами по конкурентоспособным ценам.

Все это сейчас находится под угрозой из-за последних санкций США в отношении китайского технологического лидера. Потребители во всем мире уже отказывались от бренда, потому что в телефонах больше нет некоторых популярных приложений в США. Теперь удар по цепочке поставок оборудования ставит ее преимущество на китайском рынке на шаткую почву.

Со следующего месяца компания потеряет поставки сверхбыстрых и продвинутых чипсетов Kirin , потому что они производятся контрактными производителями, использующими американские технологии, заявил на прошлой неделе на конференции глава потребительского бизнеса Huawei Ричард Ю.
«Это очень большая потеря для нас», — сказал Юй в пятницу, сообщает Associated Press и многочисленные сообщения местных СМИ. В Huawei отказались комментировать сообщения.

HiSilicon, дочерняя компания Huawei, занимающаяся производством микросхем, разрабатывает микросхемы Kirin, а затем заключает контракт на их производство с Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC). Но ранее в этом году администрация Трампа запретила любому производителю полупроводников, использующему американские технологии, поставлять Huawei без предварительного получения лицензии на это. Это ограничение распространяется на TSMC. Компания не сразу ответила на запрос о комментарии о том, подавала ли она заявку на лицензию на продажу продуктов Huawei. Во время пресс-конференции в прошлом месяце председатель TSMC Марк Лю сказал, что компания соблюдает правила США и планирует прекратить поставки чипов в Huawei после 14 сентября.

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