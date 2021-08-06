Huawei может работать над Mate X Rollable с расширяющимся дисплеем

Huawei Technologies может работать над новым смартфоном серии Mate X. Новый патент намекает на возможный смартфон Mate X Rollable, который имеет выдвижной дисплей, который можно выдвигать и расширять.

Согласно отчету LetsGoDigital, китайский технологический гигант подал патент в WIPO (Всемирное ведомство интеллектуальной собственности) в начале этого года. В патенте изображен телефон с вращающимся дисплеем с магнитным механизмом, который помогает сгладить панель при вытягивании. Другими словами, эта магнитная система предотвратит складывание или сгибание расширенного дисплея за пределы рамки. Примечательно, что дисплей устройства также охватывает смартфон.

Форма выдвинутого дисплея сохраняется за счет использования двух стратегически расположенных магнитов. Это даже предотвращает образование складок на устройстве. Кроме того, патент показывает, что Mate X Rollable оснащен дисплеем POLED (пластиковый органический светоизлучающий диод) с пластиковым базовым слоем. Интересно, что в патенте подробно описывается устройство и его структура, а также раскрывается, что раскладной телефон имеет три режима. Один в обычном режиме с дисплеем, обернутым вокруг и доходящим до задней части устройства, а второй — слегка вытянутым наружу. Последний режим — это когда он полностью расширен.

По своей компактности запатентованный телефон напоминает концептуальный телефон Xiaomi Mi MIX Alpha. В таком виде устройство имеет 6,5-дюймовый экран, а в выдвинутом виде передняя панель может вырасти на 70 процентов, достигнув размера 11 дюймов.

Источник — Astera.