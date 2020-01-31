Huawei может отказаться от использования сервисов Google

В китайский компании прокомментировали ситуацию с отсутствием в своих устройствах сервисов и приложений Google.

Напомним, что Huawei в прошлом году попала в черный список США, в связи с чем американским компаниям запретили сотрудничество с китайским брендом.

На фоне этого события Huawei выпустила собственную операционную систему, которая уже используется в некоторых устройствах бренда.

Новые модели смартфонов несмотря на запрет вышли на европейский рынок, однако в них отсутствуют сервисы и приложения от Google.

Вместо них компания предложила собственные сервисы и приложения. Как рассказал один из руководителей подразделения Huawei, компания в результате может полностью отказаться от сервисов Google, даже в случае, если запреты со стороны США будут полностью сняты.

Теперь целью Huawei является разработка собственной экосистемы и магазина приложений Huawei AppGallery. Для этого было выделено 3 млрд долларов, а для разработки приложений и сервисов активно набирают специалистов.